GASPARINI : L’AVARE – OPERA ROYAL Versailles

GASPARINI : L’AVARE Début : 2026-06-05 à 20:00. Tarif : – euros.

CHATEAU VERSAILLES SPECTACLES PRÉSENTE : GASPARINI : L’AVARELa réforme de l’opéra italien s’est largement inspirée, au XVIIIe siècle du théâtre français, et Molière a résonné sur les scènes des opéras. Constitué de trois personnages chantants et d’un quatrième muet, entouré d’un effectif orchestral léger, L’Avare est un intermezzo (dont l’exemple le plus célèbre reste La serva padrona de Pergolèse, protagoniste de la fameuse Querelle des Bouffons en 1752). Salvi, le librettiste, qui s’était déjà inspiré du théâtre de Molière (du Bourgeois gentilhomme dans L’artigiano gentiluomo et du Malade imaginaire dans Il malato immaginario), réussit l’exploit de rester fidèle à l’esprit de la comédie de Molière sans en perdre la force comique, alors que l’œuvre est réduite de cinq à trois actes, et entièrement chantée.La musique de Gasparini vient illustrer ce réjouissant livret de la manière la plus expressive et immédiatement séduisante qu’il soit. Si la musique et le théâtre de Molière avaient déjà dialogue´ pour Le Poe`me Harmonique de la plus intime des manières, en 2004 avec la cre´ation du Bourgeois gentilhomme, elles se confondent ici dans une spectaculaire union du lyrisme et de la farce. Par la recréation de cet Avare, Vincent Dumestre et The´ophile Gasselin souhaitent redire la beaute´ de ce re´pertoire singulier, et faire le pari d’un charme qui opère encore pour leurs contemporains. Nouvelle production du Poème Harmonique.Coproduction Opéra Royal / Château de Versailles Spectacles, Théâtre de Caen, Opéra de Rennes. Avec le soutien du Théâtre de l’Athénée. Décors et costumes réalisés par les ateliers du Théâtre de Caen. Le Poème Harmonique est soutenu par le Ministère de la Culture (DRAC de Normandie), le Centre National de la Musique, la Région Normandie, le Département de la Seine-Maritime et la Ville de Rouen.Le Poème Harmonique est en résidence à la Fondation Singer-Polignac en tant qu’artiste associé.Pour ses projets en Normandie, le Poème Harmonique bénéficie du soutien du Fonds Haplotès.

OPERA ROYAL PLACE D’ARMES 78000 Versailles 78