HISTOIRE D’UN CID – LE PARVIS Ibos

HISTOIRE D’UN CID Début : 2026-04-15 à 19:00. Tarif : – euros.

LE PARVIS PRÉSENTE : HISTOIRE D’UN CIDJean Bellorini, directeur du Théâtre National Populaire à Villeurbanne, s’empare d’une tragi-comédie écrite en 1637 pour la réécrire avec humour et musicalité. Histoire d’un Cid questionne avec un propos décalé les règles de l’honneur du siècle de Corneille, et transporte le public dans une histoire épique, voire enfantine.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE PARVIS Centre Meridien – Route de Pau 65420 Ibos 65