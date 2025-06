Gassier Comedy Club – Puyloubier 18 juin 2025 18:00

Bouches-du-Rhône

Gassier Comedy Club Mercredi 18 juin 2025 de 18h à 23h.

Mercredi 2 juillet 2025 de 18h à 23h.

Mercredi 16 juillet 2025 de 18h à 23h.

Mercredi 30 juillet 2025 de 18h à 23h.

Mercredi 13 août 2025 de 18h à 23h. Château Gassier, Chemin de la Colle 13114 Puyloubier Puyloubier Bouches-du-Rhône

Début : 2025-06-18 18:00:00

fin : 2025-07-02 23:00:00

Date(s) :

2025-06-18

2025-07-02

2025-07-16

2025-07-30

2025-08-13

Rire aux éclats sous les étoiles avec la majestueuse Sainte-Victoire en toile de fond… Bienvenue au Gassier Comedy Club, l’événement incontournable de votre été !

Au cœur de notre vignoble, au milieu des vignes baignées par la lumière dorée du coucher de soleil, laissez-vous emporter par l’humour pétillant et l’énergie débordante de jeunes talents du stand-up. Après avoir accueilli l’an dernier des artistes comme Amy London, Gabrielle Giraud et Merwan Sali, la scène de Gassier s’illuminera à nouveau avec les nouveaux visages prometteurs de 2025.



Pour bien commencer la soirée, un verre de dégustation est offert à votre arrivée !



Installez-vous confortablement dans un transat, dégustez un verre de notre rosé emblématique, et profitez de 1h15 de sketchs et d’improvisations irrésistibles, où la bonne humeur et la convivialité règnent en maîtres. Et pour combler vos envies gourmandes, des foodtrucks seront à votre disposition.



Que vous soyez amateur d’humour fin ou adepte des rires spontanés, le Gassier Comedy Club vous promet une soirée inoubliable, entre éclats de rire et paysages à couper le souffle.



️ Les places sont limitées, réservez dès maintenant pour une parenthèse comique au cœur de la Provence !



Seuls les paiements par carte bancaire seront acceptés pendant l’évènement. .

Château Gassier, Chemin de la Colle 13114 Puyloubier

Puyloubier 13114 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Laugh out loud under the stars, with the majestic Sainte-Victoire as a backdrop? Welcome to the Gassier Comedy Club, the must-see event of your summer!

German :

Lachen Sie unter dem Sternenhimmel vor dem Hintergrund der majestätischen Sainte-Victoire? Willkommen im Gassier Comedy Club, dem Highlight Ihres Sommers!

Italiano :

Ridere ad alta voce sotto le stelle con la maestosa Sainte-Victoire come sfondo? Benvenuti al Gassier Comedy Club, l’evento imperdibile della vostra estate!

Espanol :

Reír a carcajadas bajo las estrellas y con la majestuosa Sainte-Victoire como telón de fondo? Bienvenido al Club de la Comedia de Gassier, la cita ineludible del verano

