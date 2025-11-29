GASTON F

Vibraye Sarthe

Début : 2025-11-29 20:30:00

Reprise du répertoire de nos idoles des années 60, 70 et 80 et plus.

Répertoire varié avec les textes entre autres de Alain Bashung, Johnny Hallyday, Jacques Dutronc, Nino Ferrer, Joe Dassin, Françoise Hardy…

NOSTALGIE, NOSTALGIE…

Et toujours un moment de convivialité où nous pourrons tous reprendre ensemble au moins le refrain !!! .

Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire

