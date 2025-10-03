Gaston F Vibraye

Gaston F

Reprise du répertoire de nos idoles des années 60, 70 et 80 et plus. Répertoire varié avec les textes entre autres de Alain Bashung, Johnny Hallyday, Jacques Dutronc, Nino Ferrer, Joe Dassin, Françoise Hardy…

NOSTALGIE, NOSTALGIE…

Et toujours un moment de convivialité où nous pourrons tous reprendre ensemble au moins le refrain !!!

Avec

Marc Fouquet guitare et chant

Marité Joubaud contrebasse

Yves Joubaud guitare

Frédéric Galand clavier

Mickaël Choleau batterie

Laurent Hémon trompette, clarinette et saxo

Pas de réservation Vente de Billets sur place

Organisé par l’Association Amitié Développement korhogo .

Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire

English :

A reworking of the repertoire of our idols from the 60s, 70s, 80s and beyond. Varied repertoire with lyrics by Alain Bashung, Johnny Hallyday, Jacques Dutronc, Nino Ferrer, Joe Dassin, Françoise Hardy and others…

German :

Wiederholung des Repertoires unserer Idole aus den 60er, 70er und 80er Jahren und darüber hinaus. Vielfältiges Repertoire mit Texten u.a. von Alain Bashung, Johnny Hallyday, Jacques Dutronc, Nino Ferrer, Joe Dassin, Françoise Hardy…

Italiano :

Un repertorio dei nostri idoli degli anni ’60, ’70, ’80 e oltre. Un repertorio vario con testi di Alain Bashung, Johnny Hallyday, Jacques Dutronc, Nino Ferrer, Joe Dassin, Françoise Hardy e altri…

Espanol :

Un repertorio de nuestros ídolos de los años 60, 70, 80 y más allá. Un repertorio variado con letras de Alain Bashung, Johnny Hallyday, Jacques Dutronc, Nino Ferrer, Joe Dassin, Françoise Hardy y otros….

