GASTRO GARE Perpignan samedi 6 septembre 2025.

Place Albert de Belgique Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

Début : 2025-09-06 19:00:00

fin : 2025-09-06 23:00:00

2025-09-06

Place de Belgique La cuisine autour du monde 4ème édition Danses et musiques du Monde

Place Albert de Belgique Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

Place de Belgique Cuisine autour du monde 4th edition World music and dance

German :

Place de Belgique Kochen rund um die Welt 4. Ausgabe Tänze und Musik aus aller Welt

Italiano :

Place de Belgique Cuisine autour du monde 4a edizione Danze e musiche da tutto il mondo

Espanol :

Place de Belgique Cuisine autour du monde 4a edición Danzas y músicas del mundo

L’événement GASTRO GARE Perpignan a été mis à jour le 2025-08-05 par PERPIGNAN TOURISME