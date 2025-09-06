GASTRO GARE Perpignan
GASTRO GARE Perpignan samedi 6 septembre 2025.
GASTRO GARE
Place Albert de Belgique Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 15 – 15 – 15
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Début : 2025-09-06 19:00:00
fin : 2025-09-06 23:00:00
2025-09-06
Place de Belgique La cuisine autour du monde 4ème édition Danses et musiques du Monde
Place Albert de Belgique Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
Place de Belgique Cuisine autour du monde 4th edition World music and dance
German :
Place de Belgique Kochen rund um die Welt 4. Ausgabe Tänze und Musik aus aller Welt
Italiano :
Place de Belgique Cuisine autour du monde 4a edizione Danze e musiche da tutto il mondo
Espanol :
Place de Belgique Cuisine autour du monde 4a edición Danzas y músicas del mundo
L’événement GASTRO GARE Perpignan a été mis à jour le 2025-08-05 par PERPIGNAN TOURISME