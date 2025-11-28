Gastronomades La soirée gourmande aux Halles place des Halles Angoulême

Gastronomades La soirée gourmande aux Halles

place des Halles Marché couvert Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 19:00:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Haut lieu des bons produits et de la convivialité, les commerçants des Halles d’Angoulême proposent une soirée gourmande ouverte au public pour découvrir leurs produits et savoir-faire dans une ambiance festive avec la présence des chefs invités.

place des Halles Marché couvert Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 25 57 infos@gastronomades.fr

English :

The Halles d?Angoulême is the place to go for good food and conviviality, and retailers are offering a gourmet evening open to the public to discover their products and expertise in a festive atmosphere, with the presence of guest chefs.

German :

Als Hochburg für gute Produkte und Geselligkeit bieten die Händler von Les Halles d?Angoulême einen für die Öffentlichkeit zugänglichen Feinschmeckerabend an, um ihre Produkte und ihr Know-how in einer festlichen Atmosphäre mit der Anwesenheit von Gastköchen zu entdecken.

Italiano :

Le Halles d’Angoulême sono il luogo della buona tavola e della convivialità e i negozianti propongono una serata gastronomica aperta al pubblico per scoprire i loro prodotti e le loro competenze in un’atmosfera di festa con la presenza di chef ospiti.

Espanol :

En las Halles de Angulema, lugar de buena mesa y convivencia, los comerciantes proponen una velada gastronómica abierta al público para descubrir sus productos y saber hacer en un ambiente festivo con la presencia de chefs invitados.

