Gastronomades Masterclass Ateliers culinaires des disciples Escoffier Espace Carat L’Isle-d’Espagnac

Gastronomades Masterclass Ateliers culinaires des disciples Escoffier

Espace Carat 54 avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac Charente

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-30

2025-11-29

Vivez une immersion au cœur du savoir-faire et de la passion des Disciples Escoffier à travers une série de masterclass culinaires exclusives, animées par des chefs et experts en gastronomie membres des Disciples Escoffier.



Sur inscription.

English :

Immerse yourself in the know-how and passion of the Disciples Escoffier through a series of exclusive culinary masterclasses, hosted by chefs and gastronomy experts who are members of the Disciples Escoffier.



Registration required.

German :

Tauchen Sie ein in das Know-how und die Leidenschaft der Escoffier-Jünger durch eine Reihe von exklusiven kulinarischen Masterclasses, die von Köchen und Gastronomieexperten, die Mitglieder der Escoffier-Jünger sind, geleitet werden.



Nach Anmeldung.

Italiano :

Immergetevi nella competenza e nella passione dei Discepoli Escoffier attraverso una serie di esclusive masterclass culinarie, tenute da chef ed esperti di gastronomia membri dei Discepoli Escoffier.



È richiesta la registrazione.

Espanol :

Sumérjase en la experiencia y la pasión de los Discípulos Escoffier a través de una serie de exclusivas clases magistrales de cocina, impartidas por chefs y expertos en gastronomía que son miembros de los Discípulos Escoffier.



Inscripción obligatoria.

