Gastrono’miam Salon des vins, du terroir et des arts de la table Espace Lac Gérardmer

Gastrono’miam Salon des vins, du terroir et des arts de la table
Espace Lac 17 Faubourg de Ramberchamp Gérardmer Vosges
Une trentaine d’exposants présenteront leurs produits. Démonstrations, animations et dégustations culinaires. Repas dansant le samedi soir sur réservation.Tout public
Espace Lac 17 Faubourg de Ramberchamp Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 27 27 32 congres@gerardmer.net
English :
Some thirty exhibitors will be showcasing their products. Demonstrations, entertainment and culinary tastings. Dinner dance on Saturday evening (reservation required).
German :
Etwa 30 Aussteller werden ihre Produkte vorstellen. Vorführungen, Animationen und kulinarische Kostproben. Tanzmahl am Samstagabend mit Reservierung.
Italiano :
Una trentina di espositori presenteranno i loro prodotti. Dimostrazioni, intrattenimento e degustazioni culinarie. Cena e ballo il sabato sera (su prenotazione).
Espanol :
Una treintena de expositores presentarán sus productos. Demostraciones, espectáculos y degustaciones culinarias. Cena y baile el sábado por la noche (reserva obligatoria).
