Gastronomie autour du Xarndt Freyming-Merlebach

Rejoignez-nous pour un week-end placé sous le signe de la gourmandise et des saveurs festives ! De nombreux exposants vous feront découvrir des produits locaux et des mets raffinés qui raviront vos papilles. Ne manquez pas cette occasion de goûter aux spécialités du terroir et de préparer vos fêtes de fin d’année avec des produits d’exception ! Entrée libre, repas sur réservation.Tout public

+33 6 06 77 26 42 sallevouters@orange.fr

English :

Join us for a weekend of gourmet delights and festive flavours! Numerous exhibitors will introduce you to local products and refined dishes that will delight your taste buds. Don’t miss this opportunity to taste local specialities and prepare your festive season with exceptional products! Admission free, meals on reservation.

German :

Begleiten Sie uns an einem Wochenende, das ganz im Zeichen von Gaumenfreuden und festlichen Aromen steht! Zahlreiche Aussteller werden Ihnen lokale Produkte und raffinierte Gerichte vorstellen, die Ihren Gaumen erfreuen werden. Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit, Spezialitäten aus der Region zu probieren und Ihre Festtage mit außergewöhnlichen Produkten vorzubereiten! Eintritt frei, Essen auf Vorbestellung.

Italiano :

Unitevi a noi per un fine settimana di delizie gastronomiche e sapori di festa! Una serie di espositori sarà a disposizione per farvi conoscere prodotti locali e piatti raffinati che delizieranno il vostro palato. Non perdete l’occasione di assaggiare le specialità locali e di preparare le vostre feste con prodotti eccezionali! Ingresso libero, pasti su prenotazione.

Espanol :

Acompáñenos en un fin de semana de delicias gastronómicas y sabores festivos Numerosos expositores le presentarán productos locales y platos refinados que harán las delicias de su paladar. No se pierda esta oportunidad de degustar las especialidades locales y preparar las fiestas con productos excepcionales Entrada gratuita, comidas previa reserva.

