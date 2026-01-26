Gastronomie Salon Bagnoles Gourmand Communs du château Bagnoles de l’Orne Normandie

Gastronomie Salon Bagnoles Gourmand

Communs du château Allée Aloïs Monnet Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Organisé par le Rotary Club de Bagnoles de l’Orne et du Pays d’Andaine au profit de Ligue contre le cancer de l’Orne.

Si vous avez une passion pour la gastronomie et que vous recherchez une destination pour explorer les délices culinaires de la région, le Salon Bagnoles Gourmand est l’événement parfait pour vous ! Les 21 et 22 février, à Bagnoles de l’Orne Normandie, cet événement met en lumière les produits locaux ainsi que la cuisine de la Normandie et d’autres régions.

Au programme 50 exposants, ateliers de cuisine, ateliers floraux, ateliers chocolat, démonstrations, dédicaces et restauration sur place. Les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le cancer.

Producteurs locaux, animations gourmandes et saveurs authentiques vous attendent. Venez vivre une ou deux journées gourmandes à Bagnoles de l’Orne Normandie ! Une expérience unique et mémorable vous attend !

