Gastronomique Tour Valence Coeur Gourmand Valence

Divers Lieux Valence Drôme
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Pour deux personnes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-06
fin : 2026-12-31
Date(s) :
2026-04-06
Venez découvrir les spécialités de Valence à bord d’un pouss pouss. Vous passerez à la Maison Pic, chez Nivon, chez Pralus, chez Giraud et enfin chez Frenchy Délices.
Divers Lieux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 34 60 75 hervebrousset@gmail.com
English :
Come and discover Valence’s specialities on board a push-cart. You’ll pass by Maison Pic, Nivon, Pralus, Giraud and finally Frenchy Délices.
