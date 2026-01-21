Gastronomique Tour Valence Coeur Gourmand

Divers Lieux Valence Drôme

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Pour deux personnes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-06

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-04-06

Venez découvrir les spécialités de Valence à bord d’un pouss pouss. Vous passerez à la Maison Pic, chez Nivon, chez Pralus, chez Giraud et enfin chez Frenchy Délices.

.

Divers Lieux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 34 60 75 hervebrousset@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover Valence’s specialities on board a push-cart. You’ll pass by Maison Pic, Nivon, Pralus, Giraud and finally Frenchy Délices.

L’événement Gastronomique Tour Valence Coeur Gourmand Valence a été mis à jour le 2026-01-19 par Valence Romans Tourisme