Gatane dans « Reboot itinéraire d’un papa gâteau » La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence

Gatane dans « Reboot itinéraire d’un papa gâteau » La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence jeudi 23 octobre 2025.

Gatane dans « Reboot itinéraire d’un papa gâteau »

Jeudi 23 octobre 2025 de 20h30 à 21h45. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 17 – 17 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 20:30:00

fin : 2025-10-23 21:45:00

Date(s) :

2025-10-23

Après le succès de sa Live Therapy qui a séduit plus de 20 000 spectateurs, Gatane revient avec un Reboot explosif, musical et humoristique !

Reboot, c’est l’histoire d’un jeune papa fermement décidé à changer le monde en musique pour son fils.

Entre humour, chanson et sensibilité, on suit l’itinéraire, dans ce monde qui part en vrille, d’un papa gâteau engagé, drôle et optimiste, un Roberto Benigni de l’humour musical, bien décidé à rallumer la lumière ! Préparez-vous, Gatane va secouer votre disque dur ! #Reboot



Auteur-compositeur-interprète, pianiste et humoriste, agrégé de mathématiques, Gatane explore sur scène avec enthousiasme et virtuosité, entre rire et émotion, les défis et les joies de la parentalité, dans un one man show musical poétique, drôle et virevoltant. .

La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

After the success of his Live Therapy, which attracted over 20,000 spectators, Gatane returns with an explosive, musical and humorous « Reboot »!

German :

Nach dem Erfolg seiner Live Therapy, die mehr als 20.000 Zuschauer begeisterte, kehrt Gatane mit einem explosiven, musikalischen und humorvollen « Reboot » zurück!

Italiano :

Dopo il successo della sua Live Therapy, che ha attirato un pubblico di oltre 20.000 persone, Gatane torna con un « Reboot » esplosivo, musicale e umoristico!

Espanol :

Tras el éxito de su Live Therapy, que congregó a más de 20.000 espectadores, Gatane regresa con un « Reboot » explosivo, musical y lleno de humor

L’événement Gatane dans « Reboot itinéraire d’un papa gâteau » Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme d’Aix en Provence