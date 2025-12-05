Gatane Reboot Espace George Sand Saint-Quentin-Fallavier

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Espace George Sand 100 rue des marronniers Saint-Quentin-Fallavier Isère

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-12-05 20:30:00
fin : 2025-12-06 22:00:00

« Reboot », c’est l’histoire touchante et décalée d’un jeune papa décidé à changer le monde pour son fils.
Espace George Sand 100 rue des marronniers Saint-Quentin-Fallavier 38070 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 94 88 00  festivites@sqf38.fr

English :

« Reboot is the touching, offbeat story of a young father determined to change the world for his son.

German :

« Reboot » ist die rührende und schräge Geschichte eines jungen Vaters, der entschlossen ist, für seinen Sohn die Welt zu verändern.

Italiano :

« Reboot » è la storia toccante e anticonformista di un giovane padre determinato a cambiare il mondo per suo figlio.

Espanol :

« Reboot » es la conmovedora y atípica historia de un joven padre decidido a cambiar el mundo por su hijo.

