Gatane Reboot Espace George Sand Saint-Quentin-Fallavier

Gatane Reboot
Espace George Sand 100 rue des marronniers Saint-Quentin-Fallavier Isère
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-12-05 20:30:00
fin : 2025-12-06 22:00:00
2025-12-05
« Reboot », c’est l’histoire touchante et décalée d’un jeune papa décidé à changer le monde pour son fils.
Espace George Sand 100 rue des marronniers Saint-Quentin-Fallavier 38070 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 94 88 00 festivites@sqf38.fr
English :
« Reboot is the touching, offbeat story of a young father determined to change the world for his son.
German :
« Reboot » ist die rührende und schräge Geschichte eines jungen Vaters, der entschlossen ist, für seinen Sohn die Welt zu verändern.
Italiano :
« Reboot » è la storia toccante e anticonformista di un giovane padre determinato a cambiare il mondo per suo figlio.
Espanol :
« Reboot » es la conmovedora y atípica historia de un joven padre decidido a cambiar el mundo por su hijo.
