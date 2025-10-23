Gâteau Citrouille au Comté Maison du Comté Poligny
Gâteau Citrouille au Comté
Maison du Comté 1 Rue de la Maison du Comté Poligny Jura
Tarif : 11.9 – 11.9 – 11.9 EUR
Tarif de base
Début : 2025-10-23 10:15:00
fin : 2025-10-30
2025-10-23 2025-10-30
Durée d’environ 1h30
Atelier Cuisine pour les enfants de 4 ans à 12 ans
Viens fabriquer et déguster le gâteau citrouille au Comté !
Les enfants repartiront avec des recettes Comté et un diplôme d’apprenti cuisinier. Visite du musée comprise .
Maison du Comté 1 Rue de la Maison du Comté Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 78 40 info@maisonducomte.com
