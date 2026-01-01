Gâteau des Rois et projection 18 All. des Platanes Arles

Gâteau des Rois et projection

Dimanche 11 janvier 2026 de 14h30 à 18h. 18 All. des Platanes 13129 Salin de Giraud Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 14:30:00

fin : 2026-01-11 18:00:00

Date(s) :

2026-01-11

Le club taurin Prouvenço Aficioun organise son gâteau des rois accompagné d’une projection de film.

Venez découvrir le film de François de Luca et Henri Vigne, L’héritage du Grand Radeau. .

18 All. des Platanes 13129 Salin de Giraud Arles 13129 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 83 37 89 24

English :

The Prouvenço Aficioun bullfighting club organizes its King’s cake with a film screening.

