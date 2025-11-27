Gathering

Théâtre Jean Lurçat
Aubusson

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-27

Cie Yaa Samar! Dance Theatre Samar Haddad King

DANSE

Ce spectacle est une invitation, une fête, une manifestation, une célébration des récoltes. C’est une soirée de contes et de jeux, un match ! Inspiré par son expérience, Samar Haddad King, artiste palestino-américaine, déploie tout son talent de raconteuse d’histoires dans une danse vibrante et festive, où paroles et musique retracent en creux la vie d’une femme dans un village assiégé. Gathering raconte le temps d’une soirée l’histoire fictive de la lutte d’une femme pour réconcilier ses souvenirs fragmentés.

À partir de 8 ans.

