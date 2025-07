Gathering Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Théâtre d’Angoulême Angoulême

Gathering Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Théâtre d’Angoulême Angoulême mardi 18 novembre 2025.

Gathering Théâtre d’Angoulême Scène Nationale

Théâtre d’Angoulême Avenue des Maréchaux Angoulême Charente

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

– de 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-11-18

fin : 2025-11-18

Date(s) :

2025-11-18

L’artiste palestino-américaine Samar Haddad King déploie tout son talent de raconteuse d’histoires dans une danse vibrante et festive, où paroles et musique retracent en creux la vie d’une femme dans un village assiégé.

.

Théâtre d’Angoulême Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org

English :

Palestinian-American artist Samar Haddad King deploys her talent for storytelling in a vibrant, festive dance, in which words and music trace the life of a woman in a besieged village.

German :

Die palästinensisch-amerikanische Künstlerin Samar Haddad King entfaltet ihr ganzes Talent als Geschichtenerzählerin in einem vibrierenden und festlichen Tanz, in dem Worte und Musik das Leben einer Frau in einem belagerten Dorf nachzeichnen.

Italiano :

L’artista palestinese-americana Samar Haddad King mostra tutto il suo talento di narratrice in una danza vibrante e festosa, in cui parole e musica ripercorrono la vita di una donna in un villaggio assediato.

Espanol :

La artista palestino-estadounidense Samar Haddad King despliega todo su talento como narradora en una danza vibrante y festiva, en la que las palabras y la música trazan la vida de una mujer en un pueblo asediado.

L’événement Gathering Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Angoulême a été mis à jour le 2025-07-25 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême