Gatsby Follies & DJ Mitch Tornade Sainte-Savine

L’Art Déco Sainte-Savine Aube

Tarif : 12 – 12 – 12 Eur

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-22 19:30:00

fin : 2025-11-22 23:59:00

2025-11-22

Venez costumés, apprêtez vos plumes et vos bretelles l’ambiance cabaret sera au rendez-vous, et pour vous mettre dans le rythme, une initiation au swing menée par Katina Guerinot ouvrira la danse ! D’autres surprises vous attendent … !!



Sur scène, Gatsby Follies, un groupe unique en son genre, mêle jazz manouche, swing vintage et pop actuelle pour un cocktail musical aussi élégant qu’explosif. Porté par les voix envoûtantes de Faby Medina et Fanny Werner, ce septet virtuose revisite aussi bien les années 1920 que les tubes de Beyoncé ou Bruno Mars, dans des arrangements audacieux et plein d’humour.



Les cuivres de Didier Forget et Gilles Relisieux dialoguent avec les guitares d’Alex Beker et Ramon Galan, soutenus par le groove de Claudius Dupont. Le tout est mené par Mitch Tornade, maître de cérémonie excentrique, dans un show mêlant élégance, folie et énergie rétro. Déjà acclamé au Ritz ou chez Dior, Gatsby Follies transforme chaque soirée en un moment inoubliable.



Avec

Fanny WERNER (chant), Faby MEDINA (chant), Didier FORGET (saxophone), Gilles RELISIEUX (trompette), Alex BEKER (guitare), Ramon GALAN (guitare), Claudius DUPONT (contrebasse), Mitch Tornade (DJ)



Production

Jazz Around Midnight .

L’Art Déco Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 10 72 02 79 lartdeco@ste-savine.fr

