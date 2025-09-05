Gau Beltza Bal des Sorcières Halles de Gaztelu Hendaye

Gau Beltza Bal des Sorcières Halles de Gaztelu Hendaye samedi 31 octobre 2026.

Gau Beltza Bal des Sorcières

Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Saviez-vous que certaines villes du Pays Basque célébraient une nuit similaire à celle d’Halloween ?

A l’époque, on vidait des navets et courges, on leur donnait un visage, on leur mettait une petite bougie et on les plaçait sur les bords des chemins pour effrayer les voisins et montrer la voie aux âmes des morts.

On l’appelait « Gau Beltza » ou « Arimen Gaua ».

Enfants accompagnés des parents. .

Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 23 58 evenementiel@hendaye.com

English : Gau Beltza Bal des Sorcières

German : Gau Beltza Bal des Sorcières

Italiano :

Espanol : Gau Beltza Bal des Sorcières

L’événement Gau Beltza Bal des Sorcières Hendaye a été mis à jour le 2025-09-05 par Hendaye Tourisme & Commerce