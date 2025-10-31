Gaü beltza la nuit noire Ordiarp
Eperra ikastola vous invite à Ordiarp.
Rassemblons-nous pour fêter le changement de saison, redonner de la force à cette tradition et célébrer le passage de la vie à la mort. Au programme rituel de passage, danse, chant, promenade mystique dans le village. Venez déguisé-es avec de vieux vêtements et le visage caché. Apportez de quoi illuminer la nuit, de quoi animer la balade si le cœur vous en dit, tambourin, cloches, castagnettes, et de quoi décorer la place pour lui donner vie (citrouilles…). Chacun apporte à boire et à manger pour passer un moment convivial. Puis le bar accueillera ceux qui souhaitent continuer la soirée. .
Ordiarp 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37
