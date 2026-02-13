Gauchy Concert du trio de trompettes L.M.H

Rue Camille Desmoulins Gauchy Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date et horaire :

Début : 2026-03-07 16:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Trois trompettes, une même passion, et une histoire 100% gasiaquoise ! Et si votre samedi après-midi se transformait en voyage musical ? La Ville de Gauchy vous invite à (re)découvrir le Trio LMH à l’occasion d’un concert à Gauchy.

Louis, Malone et Hugo se sont rencontrés sur les bancs de l’orchestre de l’École Municipale de Musique, à leurs tout débuts. Aujourd’hui devenus musiciens confirmés, ils se retrouvent sur scène pour partager une complicité intacte et un talent éclatant.

Au programme un répertoire riche et varié, mêlant styles et époques, pour surprendre, émouvoir et faire vibrer le public dans un cadre unique.

Un moment musical élégant, accessible à tous, à vivre en famille ou entre amis, laissez-vous porter par le souffle du Trio L.M.H !

Rue Camille Desmoulins Gauchy 02430 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 62 37 94 emm@ville-gauchy.fr

English :

Three trumpets, one passion, and a 100% Gascon story! How about turning your Saturday afternoon into a musical voyage? The Town of Gauchy invites you to (re)discover the LMH Trio at a concert in Gauchy.

Louis, Malone and Hugo met on the benches of the École Municipale de Musique orchestra, when they were just starting out. Now established musicians, they come together on stage to share their undiminished complicity and dazzling talent.

On the program: a rich and varied repertoire, mixing styles and eras, to surprise, move and thrill audiences in a unique setting.

An elegant musical moment, accessible to all, to enjoy with family or friends, let yourself be carried away by the breath of Trio L.M.H!

L’événement Gauchy Concert du trio de trompettes L.M.H Gauchy a été mis à jour le 2026-02-13 par OT du Saint-Quentinois