Gaudri Live Session 2 Mont-Saint-Aignan

Gaudri Live Session 2 Mont-Saint-Aignan jeudi 26 mars 2026.

Gaudri Live Session 2

Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Partenaire pour la seconde année consécutive de la Ville de Mont-Saint-Aignan, l’association Gaudri vous propose de découvrir les jeunes talents de la scène locale lors de sa seconde Live Session de la saison.

Le principe d’une Live Session est simple Après avoir déposé un dossier de candidature auprès de l’association, les jeunes artistes retenu(e)s auront l’opportunité de se produire à l’Atelier de l’Espace Marc-Sangnier devant un public bienveillant.

N’hésitez pas à venir les encourager et apprécier la richesse artistique de la jeunesse locale !

Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 18 99 00 EMS@montsaintaignan.fr

English : Gaudri Live Session 2

Partnering the town of Mont-Saint-Aignan for the second year running, the Gaudri association invites you to discover young talent from the local scene at its second Live Session of the season.

The principle of a Live Session is simple: after submitting an application to the association, the young artists selected will have the opportunity to perform at the Espace Marc-Sangnier Atelier in front of a friendly audience.

Don’t hesitate to come and encourage them, and appreciate the artistic richness of local youth!

German :

Der Verein Gaudri ist das zweite Jahr in Folge Partner der Stadt Mont-Saint-Aignan und lädt Sie ein, bei seiner zweiten Live Session der Saison junge Talente der lokalen Szene zu entdecken.

Das Prinzip einer Live Session ist einfach: Nachdem sie eine Bewerbung bei der Vereinigung eingereicht haben, erhalten die ausgewählten jungen Künstler die Gelegenheit, im Atelier des Espace Marc-Sangnier vor einem wohlwollenden Publikum aufzutreten.

Zögern Sie nicht, sie anzufeuern und den künstlerischen Reichtum der lokalen Jugend zu genießen!

Italiano :

In collaborazione con la città di Mont-Saint-Aignan per il secondo anno consecutivo, l’associazione Gaudri vi offre la possibilità di scoprire i giovani talenti della scena locale in occasione della seconda Live Session della stagione.

L’idea di una Live Session è semplice: dopo aver presentato una domanda di partecipazione all’associazione, i giovani artisti selezionati avranno l’opportunità di esibirsi presso l’Atelier dell’Espace Marc-Sangnier di fronte a un pubblico amico.

Non esitate quindi a venire a incoraggiarli e a godere della ricchezza artistica della gioventù locale!

Espanol :

En colaboración con la ciudad de Mont-Saint-Aignan por segundo año consecutivo, la asociación Gaudri le propone descubrir a los jóvenes talentos de la escena local en su segunda Live Session de la temporada.

La idea de una Live Session es sencilla: tras presentar una solicitud a la asociación, los jóvenes artistas seleccionados tendrán la oportunidad de actuar en el Atelier del Espace Marc-Sangnier ante un público acogedor.

Así que no dude en venir a animarles, ¡y disfrute de la riqueza artística de la juventud local!

L’événement Gaudri Live Session 2 Mont-Saint-Aignan a été mis à jour le 2025-07-22 par Office de tourisme Rouen tourisme