Gauguin Van Gogh de Cliff Paillé- Coup de Coeur Festival Avignon 2025

58 Rue du Port Le Mans Sarthe

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 20:30:00

fin : 2026-03-12 21:45:00

Date(s) :

2026-03-12

GAUGUIN VAN GOGH L’histoire d’une cohabitation entre deux génies, qui ne s’est pas très bien terminée. Amitié, génie, fragilités… Venez vivre la colocation la plus fébrile de l’Histoire de l’art.

GAUGUIN VAN GOGH

de Cliff Paillé

William MESGUICH Alexandre CATTEZ

C’est l’histoire d’une cohabitation entre deux génies, qui ne s’est pas très bien terminée. L’événement final, l’oreille coupée de Van Gogh, tout le monde le connait. Mais comment en est-il arrivé à ce niveau de désespoir, à ce geste insensé ? Quelques semaines plus tôt, Gauguin rejoint Vincent à Arles.

Ce dernier y vit depuis quelques mois, avec une certaine sérénité. L’idée ? Fonder là, en Provence, une maison d’artiste. La pièce retrace ces neuf semaines incandescentes. En condensé, bien sûr, mais dans un vrai souci de fidélité aux nombreux éléments connus, car écrite sous la vigilance experte de David Haziot.

Amitié, génie, fragilités… Venez vivre la colocation la plus fébrile de l’Histoire de l’art.

Un texte au cordeau, deux comédiens émouvants et rares, le pigment de ce Gauguin Reg’Arts

William Mesguich et Alexandre Cattez sont éblouissants d’engagement et de sincérité Artistik Rezo

Une écriture vive, profonde et historiquement extrêmement rigoureuse L’autre scène .

58 Rue du Port Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22 acthalia@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

GAUGUIN VAN GOGH The story of a cohabitation between two geniuses that didn’t end well. Friendship, genius, frailties? Come and experience art history?s most febrile roommate.

L’événement Gauguin Van Gogh de Cliff Paillé- Coup de Coeur Festival Avignon 2025 Le Mans a été mis à jour le 2026-01-21 par CDT72