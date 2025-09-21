GAULOIS ET ROMAINS ENVAHISSENT LE GRAND JARDIN Joinville

GAULOIS ET ROMAINS ENVAHISSENT LE GRAND JARDIN Joinville dimanche 21 septembre 2025.

GAULOIS ET ROMAINS ENVAHISSENT LE GRAND JARDIN

Château du Grand Jardin Joinville Haute-Marne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Tout public

Dimanche 21 septembre, à l’occasion des Journées du Patrimonius, Gaulois et Romains vous attendent pour vous faire découvrir leurs secrets, leurs savoir-faire et leur quotidien au château du Grand Jardinus !

?? MARCHÉ DU TERROIR Une trentaine d’exposants pour les petits curieux comme les grands gourmands

?? CAMPEMENTS Romains, Gaulois, Gallo-romains… l’Antiquité comme si vous y étiez !

?? GRILLADE A LA BROCHE en toute convivialité (sans réservation)

?? TAVERNE pour les plus assoiffés, une taverne sera ouverte toute la journée

??VISITES COSTUMEE OU THÉATRALISÉE de la Renaissance à l’Antiquité

?? JEU D’ENQUETE Relève les 12 défis pour entrer à l’Académie des Demi-dieux

?? ATELIERS Crée ta petite bourse à piécettes (2€), écris ton nom dans l’argile

?? EXPOSITION Manger et boire à la table de nos ancêtres , visible dès ce mercredi 3 septembre

????Et en bonus sortez vos plus beaux costumes de Romain ou Gaulois et participez au jeu concours pour les deux meilleurs costumes à 17h le 21/09 !

?? dimanche 21 septembre 11h-19h30 entrée 2€ / gratuit -12 ans .

Château du Grand Jardin Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 17 54 joinville@attractivite52.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement GAULOIS ET ROMAINS ENVAHISSENT LE GRAND JARDIN Joinville a été mis à jour le 2025-08-27 par Antenne de Joinville