GAULOIS MAIS ROMAINS ! Toulouse

GAULOIS MAIS ROMAINS !

MUSÉE SAINT-RAYMOND ET COUVENT DES JACOBINS Toulouse Haute-Garonne

Début : 2026-04-03 10:00:00

fin : 2027-01-03 18:00:00

2026-04-03

L’exposition Gaulois mais Romains ! Chefs d’œuvres du musée d’Archéologie nationale, illustre la rencontre entre deux cultures gauloise et romaine et la naissance d’une société riche et complexe.

Elle retrace la vie quotidienne, les croyances et les pratiques religieuses des habitants de la Gaule après la conquête romaine menée par Jules César. Elle propose également un regard inédit sur la naissance de l’archéologie gallo-romaine au XIXe siècle, sous l’impulsion de l’empereur Napoléon III.

Vivre à la romaine invite à découvrir le quotidien des habitants de la Gaule après la conquête romaine. À travers stèles, inscriptions et objets de la vie courante, l’exposition montre comment les Gaulois ont intégré le modèle romain tout en préservant certaines traditions, révélant l’organisation sociale, le rôle de l’armée et le savoir-faire des artisans.

Le parcours explore ensuite le monde des dieux, où se mêlent influences celtiques et romaines. Sculptures, offrandes et objets votifs témoignent des cultes publics et domestiques, des rituels et des attentes placées dans la protection divine.

Enfin, l’exposition revient sur la naissance de l’archéologie gallo-romaine en France, marquée par l’impulsion de Napoléon III et les fouilles d’Alésia, tout en montrant l’évolution des recherches actuelles vers une approche plus large des territoires et des pratiques rurales.

Cette exposition est le fruit d’un double partenariat avec le Musée de la Romanité, qui a créé l’exposition à Nîmes, et avec le musée d’Archéologie nationale, qui en assure le commissariat scientifique et dont les chefs-d’œuvre sont présentés pour la première fois à Toulouse.

– L’accès à l’exposition comprend aussi l’accès au parcours permanent du musée. .

MUSÉE SAINT-RAYMOND ET COUVENT DES JACOBINS Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

English :

The exhibition Gauls but Romans! Masterpieces from the Musée d?Archéologie Nationale, illustrates the meeting of two cultures, Gallic and Roman, and the birth of a rich and complex society.

