GAUTHIER LE CLOWN COMEDIE TRIOMPHE St Etienne dimanche 25 janvier 2026.
GAUTHIER LE CLOWN Début : 2026-01-25 à 15:00. Tarif : – euros.
Gauthier est un clown toujours pressé par le temps et par le rythme qu’impose la ville.Pris au piège de sa routine quotidienne, son monde change brusquement lorsqu’il atterrit, sans trop savoir comment, dans une forêt remplie d’animaux et d’histoires. Loin de tout ce qu’il connaît, il découvre ce nouveau monde avec appréhension, amusement puis avec magie.Un spectacle plein de tendresse et d’humour pour petits et grands !Auteur : Damien DevogeArtistes : Damien Devoge
COMEDIE TRIOMPHE 4 SQUARE VIOLETTE 42100 St Etienne 42