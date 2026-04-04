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GAUVAIN SERS Espace Des Arts Les Pavillons Sous Bois

GAUVAIN SERS Espace Des Arts Les Pavillons Sous Bois

GAUVAIN SERS Espace Des Arts Les Pavillons Sous Bois samedi 20 mars 2027.

Lieu : Espace Des Arts

Adresse : 144 AVENUE JEAN JAURÈS

Ville : 93320 Les Pavillons Sous Bois

Département : 93

Début : 2027-03-20

Fin : 2027-03-20

Heure de début : 20:30

GAUVAIN SERS Début : 2027-03-20 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

Espace Des Arts 144 AVENUE JEAN JAURÈS 93320 Les Pavillons Sous Bois 93

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