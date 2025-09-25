Gavin Bryars Ensemble Le Centre Pompidou-Metz Metz

Si l’on connaît ce compositeur majeur de la scène anglaise via ses tubes The Sinking of the Titanic et Jesus’ Blood Never Failed Me Yet ou ses collaborations avec Bob Wilson, Merce Cuningham ou Carolyn Carlson, la plus grande partie de son œuvre a été très peu entendue en France. Lui-même à la contrebasse et à la direction de son ensemble en compagnie de la soprano Sarah Gabriel, il revisite trente années d’écriture vocale notamment à travers son Adnan Songbook (1995) composé sur des textes de la poétesse et peintre libanaise Etel Adnan.Tout public

English :

Although we know this major composer of the English scene through his hits The Sinking of the Titanic and Jesus’ Blood Never Failed Me Yet, or his collaborations with Bob Wilson, Merce Cuningham and Carolyn Carlson, most of his work has been little heard in France. On double bass and conducting his ensemble with soprano Sarah Gabriel, he revisits thirty years of vocal writing notably through his Adnan Songbook (1995), based on texts by Lebanese poet and painter Etel Adnan.

German :

Dieser bedeutende englische Komponist ist durch seine « Hits » The Sinking of the Titanic und Jesus’ Blood Never Failed Me Yet oder seine Zusammenarbeit mit Bob Wilson, Merce Cuningham oder Carolyn Carlson bekannt, doch der größte Teil seines Werks wurde in Frankreich bisher kaum gehört. Mit seinem Adnan Songbook (1995), das auf Texten der libanesischen Dichterin und Malerin Etel Adnan basiert, lässt er dreißig Jahre Vokalmusik Revue passieren.

Italiano :

Sebbene questo importante compositore della scena inglese sia conosciuto grazie ai suoi successi The Sinking of the Titanic e Jesus’ Blood Never Failed Me Yet e alle sue collaborazioni con Bob Wilson, Merce Cuningham e Carolyn Carlson, la maggior parte del suo lavoro è stata poco ascoltata in Francia. Suonando lui stesso il contrabbasso e dirigendo il suo ensemble con il soprano Sarah Gabriel, rivisita trent’anni di scrittura vocale in particolare attraverso il suo Adnan Songbook (1995), basato su testi del poeta e pittore libanese Etel Adnan.

Espanol :

Aunque conocemos a este importante compositor de la escena inglesa por sus éxitos The Sinking of the Titanic y Jesus’ Blood Never Failed Me Yet y sus colaboraciones con Bob Wilson, Merce Cuningham y Carolyn Carlson, la mayor parte de su obra ha sido poco escuchada en Francia. Tocando él mismo el contrabajo y dirigiendo su conjunto con la soprano Sarah Gabriel, revisita treinta años de escritura vocal, especialmente a través de su Adnan Songbook (1995), basado en textos de la poeta y pintora libanesa Etel Adnan.

