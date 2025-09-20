GAVIOTA D’APRÈS ANTON TCHEKHOV GUILLERMO CACACE (ARGENTINE) Saint-Félix-de-Lodez

GAVIOTA D’APRÈS ANTON TCHEKHOV GUILLERMO CACACE (ARGENTINE) Saint-Félix-de-Lodez jeudi 12 février 2026.

42, avenue Cardinal de Fleury Saint-Félix-de-Lodez Hérault

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-12

2026-02-12 2026-02-13 2026-02-14

La langue de Tchekhov reste la base de ce spectacle immersif où Nina se rêve toujours actrice, Konstantin l’aime et la perd, Trigorine joue de son statut d’écrivain pour séduire Arkadina, et Mascha observe les drames à venir…

Une re-visite de La Mouette, intimiste, singulière et profondément émouvante.

Ce n’est pas La Gaviota qui se joue mais Gaviota. Comme si l’enfant terrible du théâtre argentin indiquait déjà qu’il propose sa Mouette , sa version, bâtie dans la crise sanitaire et l’arrivée au pouvoir de Javier Milei dans son pays. Pour autant, la langue de Tchekhov reste la base de ce spectacle immersif où Nina se rêve toujours actrice, Konstantin l’aime et la perd, Trigorine joue de son statut d’écrivain pour séduire Arkadina, et Mascha observe les drames à venir…

Tous interprétés par des femmes, ces personnages boivent un verre, grignotent ou relisent les notes à une table centrale autour de laquelle est conviée une partie du public. Guillermo Cacace livre une lecture respectueuse, admirative même de l’œuvre tchekhovienne.

Dans un espace restreint par une centaine de spectateurs, il lui donne sa pleine puissance mélancolique et profondément émouvante. La confier à des actrices hispanophones renforce sa véracité de Buenos Aires à Moscou, le mal de vivre, le mal d’aimer sont les mêmes.

EN ESPAGNOL, SURTITRÉ EN FRANÇAIS.

Dès 14 ans.

Durée 1h30.

Séance scolaire Ven. 13 Fév.

SILLON PROLONGEAIT LA SOIRÉE ?!

Après la représentation, dégustez la soupe préparée pour l’occasion. .

English :

An intimate, singular and deeply moving revisit to The Seagull.

Chekhov?s language remains the foundation of this immersive show, in which Nina still dreams of being an actress, Konstantin loves and loses her, Trigorin plays on his status as a writer to seduce Arkadina, and Mascha observes the dramas to come?

German :

Eine Wiederaufführung von Die Möwe, intim, einzigartig und zutiefst bewegend.

Nina träumt immer noch von der Schauspielerei, Konstantin liebt und verliert sie, Trigorin spielt seinen Status als Schriftsteller aus, um Arkadina zu verführen, und Mascha beobachtet die kommenden Dramen

Italiano :

Una rivisitazione intima, singolare e profondamente commovente de Il gabbiano.

Il linguaggio di Cechov rimane alla base di questo spettacolo coinvolgente in cui Nina sogna ancora di recitare, Konstantin la ama e la perde, Trigorin gioca sul suo status di scrittore per sedurre Arkadina e Mascha osserva i drammi che verranno?

Espanol :

Una revisión íntima, singular y profundamente conmovedora de La gaviota.

El lenguaje de Chéjov sigue siendo la base de este espectáculo envolvente en el que Nina aún sueña con actuar, Konstantin la ama y la pierde, Trigorin juega con su condición de escritor para seducir a Arkadina y Mascha observa los dramas que están por venir…

