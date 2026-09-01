Informations pratiques

Cantin

Gayantin, les 40 ans d’un géant – Journées Européennes du Patrimoine

Cantin Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Grande exposition en plein air sur la tradition des géants du Nord-Pas-de-Calais et d’ailleurs. Exposition photos sur les 40 ans de Gayantin, géant de Cantin. Diverses collections liées au monde des géants. Présence de plusieurs géants, atelier de découverte du portage. Par l’association des géants de Cantin.

Grande exposition en plein air sur la tradition des géants du Nord-Pas-de-Calais et d’ailleurs. Exposition photos sur les 40 ans de Gayantin, géant de Cantin. Diverses collections liées au monde des géants. Présence de plusieurs géants, atelier de découverte du portage. Par l’association des géants de Cantin. .

Cantin 59169 Nord Hauts-de-France +33 6 82 48 78 30

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English :

A large outdoor exhibition on the tradition of giants in the Nord-Pas-de-Calais region and elsewhere. A photo exhibition celebrating the 40th anniversary of Gayantin, the giant of Cantin. Various collections related to the world of giants. Several giants will be on display, along with a workshop on how to carry a giant. Organized by the Cantin Giants Association.

L’événement Gayantin, les 40 ans d’un géant – Journées Européennes du Patrimoine Cantin a été mis à jour le 2026-09-04 par Douaisis Agglo Tourisme