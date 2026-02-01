Gaza à l’époque romaine, Bernadette Cabouret De natura rerum Arles
Gaza à l’époque romaine, Bernadette Cabouret
Samedi 28 février 2026 de 18h à 20h. De natura rerum 50 Rue Du refuge Arles Bouches-du-Rhône
De natura rerum a le plaisir d’accueillir Bernadette Cabouret, historienne spécialiste du Proche-Orient dans les premiers siècles de notre ère. Elle nous parlera de l’histoire longue de la bande de Gaza , en particulier entre le 1er et le 6e siècles.
De natura rerum 50 Rue Du refuge Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 86 32 00 78 contact@denaturarerum.fr
De natura rerum is delighted to welcome Bernadette Cabouret, a historian specializing in the Near East in the first centuries AD. She will talk about the long history of the Gaza Strip , particularly between the 1st and 6th centuries.
