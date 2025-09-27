Gaza : autopsie d’une couverture journalistique Théâtre de la Concorde Paris

Gaza : autopsie d’une couverture journalistique Théâtre de la Concorde Paris samedi 27 septembre 2025.

Cette guerre a mis en relief les difficultés d’une profession dont l’éthique et les conditions de travail sont souvent méconnues. Les journalistes français et internationaux ont-ils accès au terrain ? Comment informer sur ce qui s’y passe ? Quelles sont leurs sources, comment et par qui recueillent-ils les informations ?

Plus de 200 journalistes ont été tués depuis le début du conflit, certains ont été délibérément visés par l’armée israélienne. La presse internationale est interdite d’accès à Gaza, et ce sont les journalistes palestiniens travaillant sur place qui informent le monde entier, bien que parfois délégitimés par Israël comme étant « des agents du Hamas ».

Certains reprochent à droite comme à gauche un déséquilibre de l’information. Voire parlent de désinformation. Mais qui désinforme qui, qui croire, et comment s’assurer de la pérennité d’une source et d’une information ?

Pourquoi ce sentiment confus que les institutions et agences de l’ONU, les ONG humanitaires et de défense des droits humains ne sont pas entendues ?

Les observateurs indépendants des médias ont alerté, à de nombreuses reprises, sur le déséquilibre informationnel.

Pour la LDH (Ligue des Droits de l’Homme) et le SNJ (Syndicat national des Journalistes), il est temps de se livrer à une analyse critique de cette couverture défaillante et de trouver les pistes pour y remédier.

Avec

Nathalie Tehio , avocate et présidente de la Ligue des droits de l’Homme

, avocate et présidente de la Ligue des droits de l’Homme Dominique Pradalié , journaliste et présidente de la Fédération internationale des journalistes

, journaliste et présidente de la Fédération internationale des journalistes Thomas Lemahieu , journaliste à L’Humanité et membre du Bureau national du Syndicat national des journalistes

, journaliste à L’Humanité et membre du Bureau national du Syndicat national des journalistes Jean-Marie Charon , sociologue spécialisé dans les médias, chercheur associé au CEMS-EHESS

, sociologue spécialisé dans les médias, chercheur associé au CEMS-EHESS Alain Gresh , directeur de Orient XXI, auteur de « Palestine, un peuple qui ne veut pas mourir » (Les liens qui libèrent)

, directeur de Orient XXI, auteur de « Palestine, un peuple qui ne veut pas mourir » (Les liens qui libèrent) Agnès Levallois , présidente de l’iReMMO, chargée de cours à Sciences Po et autrice du Livre noir de Gaza, éditions du Seuil, 2024

, présidente de l’iReMMO, chargée de cours à Sciences Po et autrice du Livre noir de Gaza, éditions du Seuil, 2024 Benjamin Barthe , chef adjoint du service international du Monde, ancien correspondant à Beyrouth et Ramallah

, chef adjoint du service international du Monde, ancien correspondant à Beyrouth et Ramallah Nicolas Cortes , photojournaliste

, photojournaliste Hala Kodmani , journaliste à Libération

, journaliste à Libération Elodie Safaris, journaliste à Arrêts sur images où elle suit particulièrement la couverture de ce qu’il se passe à Gaza par les médias français

Depuis près de deux ans de guerre à Gaza, la couverture de ce conflit par les médias français (et internationaux) a suscité de très nombreuses et très vives critiques. Cette rencontre organisée par la Ligue des Droits de l’Homme (LDH) et le Syndicat National des journalistes (SNJ) interroge : comment informer quand l’accès au terrain est contrôlé ?

Le samedi 27 septembre 2025

de 16h00 à 19h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-27T19:00:00+02:00

fin : 2025-09-27T22:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-27T16:00:00+02:00_2025-09-27T19:00:00+02:00

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)

Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)

Vélib -> Petit Palais (242.58m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://theatredelaconcorde.paris/evenements/gaza-autopsie-dune-couverture-journalistique/