Gaza : autopsie d’une couverture journalistique Théâtre de la Concorde Paris
Gaza : autopsie d’une couverture journalistique Théâtre de la Concorde Paris samedi 27 septembre 2025.
Cette guerre a mis en relief les difficultés d’une profession dont l’éthique et les conditions de travail sont souvent méconnues. Les journalistes français et internationaux ont-ils accès au terrain ? Comment informer sur ce qui s’y passe ? Quelles sont leurs sources, comment et par qui recueillent-ils les informations ?
Plus de 200 journalistes ont été tués depuis le début du conflit, certains ont été délibérément visés par l’armée israélienne. La presse internationale est interdite d’accès à Gaza, et ce sont les journalistes palestiniens travaillant sur place qui informent le monde entier, bien que parfois délégitimés par Israël comme étant « des agents du Hamas ».
Certains reprochent à droite comme à gauche un déséquilibre de l’information. Voire parlent de désinformation. Mais qui désinforme qui, qui croire, et comment s’assurer de la pérennité d’une source et d’une information ?
Pourquoi ce sentiment confus que les institutions et agences de l’ONU, les ONG humanitaires et de défense des droits humains ne sont pas entendues ?
Les observateurs indépendants des médias ont alerté, à de nombreuses reprises, sur le déséquilibre informationnel.
Pour la LDH (Ligue des Droits de l’Homme) et le SNJ (Syndicat national des Journalistes), il est temps de se livrer à une analyse critique de cette couverture défaillante et de trouver les pistes pour y remédier.
Avec
- Nathalie Tehio, avocate et présidente de la Ligue des droits de l’Homme
- Dominique Pradalié, journaliste et présidente de la Fédération internationale des journalistes
- Thomas Lemahieu, journaliste à L’Humanité et membre du Bureau national du Syndicat national des journalistes
- Jean-Marie Charon, sociologue spécialisé dans les médias, chercheur associé au CEMS-EHESS
- Alain Gresh, directeur de Orient XXI, auteur de « Palestine, un peuple qui ne veut pas mourir » (Les liens qui libèrent)
- Agnès Levallois, présidente de l’iReMMO, chargée de cours à Sciences Po et autrice du Livre noir de Gaza, éditions du Seuil, 2024
- Benjamin Barthe, chef adjoint du service international du Monde, ancien correspondant à Beyrouth et Ramallah
- Nicolas Cortes, photojournaliste
- Hala Kodmani, journaliste à Libération
- Elodie Safaris, journaliste à Arrêts sur images où elle suit particulièrement la couverture de ce qu’il se passe à Gaza par les médias français
Depuis près de deux ans de guerre à Gaza, la couverture de ce conflit par les médias français (et internationaux) a suscité de très nombreuses et très vives critiques. Cette rencontre organisée par la Ligue des Droits de l’Homme (LDH) et le Syndicat National des journalistes (SNJ) interroge : comment informer quand l’accès au terrain est contrôlé ?
Le samedi 27 septembre 2025
de 16h00 à 19h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-27T19:00:00+02:00
fin : 2025-09-27T22:00:00+02:00
Date(s) : 2025-09-27T16:00:00+02:00_2025-09-27T19:00:00+02:00
Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris
Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)
Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)
Vélib -> Petit Palais (242.58m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://theatredelaconcorde.paris/evenements/gaza-autopsie-dune-couverture-journalistique/