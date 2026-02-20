Gaza encore. Malika Berak De natura rerum Arles

Gaza encore. Malika Berak

Vendredi 6 mars 2026 de 18h à 20h. De natura rerum 50 Rue Du refuge Arles Bouches-du-Rhône

Malika Berak, qui fut diplomate dans de nombreux pays du Proche-Orient, publie un second recueil de poèmes consacrés à Gaza. Elle vient en parler le vendredi 6 mars.

Malika Berak a écrit deux recueils de poésie, ainsi que Journal d’Oman (La Nouvelle Escampette, 2018) et Journal d’ailleurs (L’Harmattan, 2023). En 2025, elle publie un tract poétique intitulé Gaza, un corps (PLAN B éditions), vendu à plus de 1 500 exemplaires, dont elle est venue parler chez De natura rerum en juillet 2025. Au cours de sa carrière diplomatique, elle occupa notamment les fonctions de Conseillère culturelle auprès du Consulat général de France à Jérusalem et d’ambassadrice à Bahreïn, au Sultanat d’Oman et en Tanzanie. .

De natura rerum 50 Rue Du refuge Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 86 32 00 78 contact@denaturarerum.fr

English :

Malika Berak, a former diplomat in many Middle Eastern countries, has published a second collection of poems dedicated to Gaza. She will talk about it on Friday March 6.

