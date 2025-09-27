Gaza on air, Gaza crève l’écran » de Samir Abdallah L’Institut du Monde Arabe Paris France

Gaza on air, Gaza crève l’écran » de Samir Abdallah L’Institut du Monde Arabe Paris France samedi 27 septembre 2025.

France/Palestine, documentaire, 2010, 90’

Image : Samir Abdallah, Khéridine Mabrouk

Images de la guerre filmées par : Issam Al Ajrami, Mahmoud Al Ajrami, Wissam El Eiche

Musique : Titi Robin

Producteur : ISKRA, L’Yeux Ouverts, Media Group

Synopsis

Ce film montre les images de Gaza filmée sous les bombes par des cameramen palestiniens. Nous les regardons ensemble, et je leur demande de nous livrer leurs réflexions sur les images qu’ils ont produites sur le conflit, et au-delà, de nous décrire leur paysage mental après cette guerre extrêmement violente.

Biographie

Né en 1959 à Copenhague, au Danemark, Samir Abdallah vit en France depuis l’âge de 6 ans. Après des études d’art dramatique et de cinéma à l’Université de Nanterre au début des années 80, il participe à la création de l’Agence IM’média avec son frère Mogniss, et réalise de nombreux reportages et documentaires sur l’immigration pour l’émission Rencontres sur la chaîne française FR3 entre 1988 et 1991.

Il réalise seul ou en collaboration de nombreux documentaires, parmi lesquels : L’Islam de France, entre traditions et modernité en 1990, La Révolte de Veaux-en-Velin en 1991, Voyages au pays de la Peuge en 1990, La Ballade des sans-papiers en 1996, Chronique d’un siège en 2003, Écrivains des frontières – Voyages en Palestine(s) en 2004, Quo vadis ? en 2006, Après la guerre, c’est toujours la guerre en 2008, Gaza-Strophe, Palestine en 2010, Candidats pour du Beur ? en 2011…

En 1991, il fonde L’Yeux ouverts qui organise des ateliers dans les quartiers et anime un réseau international de projections publiques de films exprimant un point de vue critique sur le monde contemporain, avec plus de 3000 partenaires associatifs et divers en France, Europe, pays arabes et Amériques.

Le samedi 27 septembre 2025

de 18h00 à 20h00

gratuit

Dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Date(s) : 2025-09-27T18:00:00+02:00_2025-09-27T20:00:00+02:00

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris France

https://www.imarabe.org/fr/agenda/cinema/gaza-air-gaza-creve-ecran-samir-abdallah +33140513838