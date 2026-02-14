Gaza-strophe, Palestine, Cinéma L’Odéon, Barjols
Gaza-strophe, Palestine, Cinéma L’Odéon, Barjols samedi 21 février 2026.
Gaza-strophe, Palestine Samedi 21 février, 17h00 Cinéma L’Odéon Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-21T17:00:00+01:00 – 2026-02-21T18:35:00+01:00
Fin : 2026-02-21T17:00:00+01:00 – 2026-02-21T18:35:00+01:00
Cinéma L’Odéon rue du Barri, Barjols Barjols 83670 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Echange apres le film L’Odéon Gaza-strophe