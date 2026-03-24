Gaza une guerre coloniale conférence et discussion Dun-les-Places
Gaza une guerre coloniale conférence et discussion Dun-les-Places mercredi 1 avril 2026.
Gaza une guerre coloniale conférence et discussion
Salle culturelle Dun-les-Places Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 18:30:00
fin : 2026-04-01 19:30:00
Date(s) :
2026-04-01
Conférence et discussion autour du livre Gaza, une guerre coloniale, en présence de Stéphanie Latte Abdallah, co-autrice de l’ouvrage.
Stéphanie Latte Abdallah est directrice de recherche au CNRS, anthropologue du politique et historienne, spécialiste de la Palestine, du Moyen-Orient et des sociétés arabes contemporaines.
Cette rencontre vous est proposée par l’ARORM et la Coopérative des savoirs. .
Salle culturelle Dun-les-Places 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 44 74
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English : Gaza une guerre coloniale conférence et discussion
L’événement Gaza une guerre coloniale conférence et discussion Dun-les-Places a été mis à jour le 2026-03-24 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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