Gaza une guerre coloniale conférence et discussion

Salle culturelle Dun-les-Places Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 18:30:00

fin : 2026-04-01 19:30:00

Date(s) :

2026-04-01

Conférence et discussion autour du livre Gaza, une guerre coloniale, en présence de Stéphanie Latte Abdallah, co-autrice de l’ouvrage.

Stéphanie Latte Abdallah est directrice de recherche au CNRS, anthropologue du politique et historienne, spécialiste de la Palestine, du Moyen-Orient et des sociétés arabes contemporaines.

Cette rencontre vous est proposée par l’ARORM et la Coopérative des savoirs. .

Salle culturelle Dun-les-Places 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 44 74

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English : Gaza une guerre coloniale conférence et discussion

L’événement Gaza une guerre coloniale conférence et discussion Dun-les-Places a été mis à jour le 2026-03-24 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)