Gaza: une infirmière témoigne Morlaix

Gaza: une infirmière témoigne

2D Voie d’Accès au Port Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 18:00:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Malika Achaoui, infirmière en réanimation pédiatrique à Brest partage un témoignage poignant de sa mission

médicale en décembre 2024 et janvier 2025 dans un hôpital de Gaza. Un repas partagé sera organisé à la

suite de la rencontre.

Au 2D, voie d’accès au Port, Morlaix Gratuit. Organisé par l’AFPS (Association France Palestine Solidarité) du Pays

de Morlaix. .

