Gaza: une infirmière témoigne Morlaix

2D Voie d’Accès au Port Morlaix Finistère
Début : 2025-11-21 18:00:00
fin : 2025-11-21
2025-11-21
Malika Achaoui, infirmière en réanimation pédiatrique à Brest partage un témoignage poignant de sa mission
médicale en décembre 2024 et janvier 2025 dans un hôpital de Gaza. Un repas partagé sera organisé à la
suite de la rencontre.
Au 2D, voie d’accès au Port, Morlaix Gratuit. Organisé par l’AFPS (Association France Palestine Solidarité) du Pays
de Morlaix. .
