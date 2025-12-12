Comment construire une imagerie alternative pour des communautés souvent sous-représentées ou stéréotypées ? Nous explorons la puissance politique de l’imaginaire dans un monde qui nous permet si peu de rêver. Christelle Bakima Poundza, autrice de Corps Noirs, est une experte des représentations des personnes noires, notamment dans le monde de la mode, un espace de réinvention de soi et de rêves, mais aussi le terrain de nombreux stéréotypes. L’artiste pluridisciplinaire Eden Tinto Collins puise dans la mythologie, la science-fiction et la mémoire pour imaginer des environnements de soin et d’écoute. Membre de la scène ballroom, Michelle Tshibola est performeur·se et metteur·e en scène du cabaret Venus Noire. Dans sa danse sensuelle et hypnotisante, elle repense les manières d’inviter le public à entrer dans son univers. La rencontre sera animée par l’équipe de Gaze.

En écho à l’exposition de « Tyler Mitchell — Wish This Was Real » visible dans les galeries de la MEP jusqu’au 25 janvier 2026, la MEP accueille l’équipe de la revue Gaze autour d’une rencontre sur le pouvoir de l’imaginaire pour les artistes noir·es.

Le jeudi 08 janvier 2026

de 19h00 à 20h30

payant

De 0 à 14 €.

Tout public.

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

