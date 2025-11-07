GAZO – LE DOME MARSEILLE Marseille

GAZO Début : 2025-11-07 à 20:00. Tarif : – euros.

FIMALAC ENTERTAINMENT PRÉSENTE : GAZOGazo – « APOCALYPSE TOUR »Après avoir sorti son premier album « APOCALYPSE » le 29 novembre dernier, Gazo ajoute de nouvelles dates en Zénith en France et en Belgique à sa tournée « APOCALYPSE TOUR » qui seront à l’automne 2025.Retrouvez Gazo sur scène en Zénith pour une tournée qui s’annonce déjà comme une série de concerts à ne pas manquer !

LE DOME MARSEILLE 48, avenue Saint Just 13004 Marseille 13