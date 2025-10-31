GAZO – ZENITH D’ORLEANS Orleans

GAZO – ZENITH D’ORLEANS Orleans vendredi 31 octobre 2025.

GAZO Début : 2025-10-31 à 20:00. Tarif : – euros.

FIMALAC ENTERTAINMENT PRÉSENTE : Gazo – « APOCALYPSE TOUR »Après avoir sorti son premier album « APOCALYPSE » le 29 novembre dernier, Gazo ajoute de nouvelles dates en Zénith en France et en Belgique à sa tournée « APOCALYPSE TOUR » qui seront à l’automne 2025.Retrouvez Gazo sur scène en Zénith pour une tournée qui s’annonce déjà comme une série de concerts à ne pas manquer !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ZENITH D’ORLEANS 1, Rue du President Schuman 45100 Orleans 45