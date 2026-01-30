Gazte Eguna Journée Jeune Kilika Gaztetxea Ascain
Gazte Eguna Journée Jeune Kilika Gaztetxea Ascain samedi 28 février 2026.
Gazte Eguna Journée Jeune
Kilika Gaztetxea 30-bis Chemin Estrata Ascain Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Les jeunes Abertzale de Xuti Gazti organisent un évènement musical au Gaztetxe d’Ascain
– GANIBET
– BAD SOUND DJ SET
– DJ TOSTAKIS .
Kilika Gaztetxea 30-bis Chemin Estrata Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 00 84 gaztetxea.kilika@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Gazte Eguna Journée Jeune
L’événement Gazte Eguna Journée Jeune Ascain a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme Pays Basque