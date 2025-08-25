GDEAM-62 Vie passée et actuelle à la Pointe de la Crèche Boulogne-sur-Mer

GDEAM-62 Vie passée et actuelle à la Pointe de la Crèche Boulogne-sur-Mer lundi 25 août 2025.

Club de voile Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Début : 2025-08-25

fin : 2025-08-25

2025-08-25

Sortie Découverte Nature:

À la pointe de la Crèche se côtoient le témoignage d’une vie très ancienne, inscrite dans les roches, et la vie actuelle, très diversifiée, sur l’estran rocheux. L’observation de la falaise permet d’entrevoir la géologie du Boulonnais. À sa base, la faune d’aujourd’hui (mollusques et crustacés) fait preuve de prodigieuses adaptations dans un milieu marin extrême. D’autres viennent contrarier le fragile équilibre (espèces invasives).

→ RENDEZ-VOUS lundi 25 août à 9h30 devant le club de voile de la plage de BOULOGNE-SUR-MER (boulevard Sainte-Beuve). Pas de grande difficulté mais bonnes chaussures recommandées.

Durée: 2h30

Distance: 3km

5€ par Adulte. Gratuit pour les Enfants de moins de 13 ans et les adhérents. .

Club de voile Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 50 73

