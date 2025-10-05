GE-visIci SaMeDi: Journée Excursion Via-ferrata, Escalade & Slack line pour enfants et ados C.O de Montbrillant Genève

52,50-70CHF matériel et transport inclus, inscritption obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-05T09:00 – 2025-10-05T17:00

Tchili Easy Learning et Slackline Geneve unissent leurs forces pour te proposer une journée d’excursion exceptionnelle dans le cadre de « GE-visIci, SaMeDi« .

Au programme: grimpe sur rocher en falaise école, voyage vertical en via-ferrata et jeux d’équilibre sur slackline!

Accessible aux 7-16 ans vivant dans le canton de Genève, sur inscription, places limites. Pour des raisons de sécurité en via-ferrata, une taille minimale de 128cm est nécessaire. La moitié des places est destinée à des participant.e.s qui apprennent le français, l’autre à des francophones.

Les activités sont inclusives. Il est néanmoins nécessaire de contacter l’association avant l’inscription pour discuter des aménagements possibles.

Le matériel technique est prêté (chaussons, baudriers, casques, longes)

Les déplacements vers les lieux d’activités depuis CO de Montbrillant sont inclus

Plus d’informations sur l’activité et le programme

Cette excursion fait partie du programme GE-visIci. Ce programme facilite l’apprentissage du français et l’intégration par le sport. Les activités sont ouvertes aux francophones et non-francophones afin de promouvoir les échanges. En plus des excursions & découvertes sportives le week-end, ce programme propose des cours hebdomadaires de français, des cours d’escalade et des camps pendant les vacances scolaires. Il est soutenu par la République et le canton de Genève

C.O de Montbrillant rue de Montbrillant 29, 1201 Genève Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève

Le 5 octobre de 9h à 17h Tchili Easy Learning & Slackline Genève te proposent une journée escalade, via-ferrata et slackline pour 7-16 ans en groupes mixtes parlant ou non le français, CO Montbrillant

©KB Tchili, photos de KB et JMB pour Tchili et GF pour Slack