GE-visIci SaMeDi: Journée Futsal & Escalade pour enfants et ados C.O de Montbrillant.(Salle de gym A. Entresol /Mur d’escalade) Genève

GE-visIci SaMeDi: Journée Futsal & Escalade pour enfants et ados C.O de Montbrillant.(Salle de gym A. Entresol /Mur d’escalade) Genève samedi 8 novembre 2025.

GE-visIci SaMeDi: Journée Futsal & Escalade pour enfants et ados Samedi 8 novembre, 09h30 C.O de Montbrillant.(Salle de gym A. Entresol /Mur d’escalade)

17-25CHF matériel inclus, inscritption obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-08T09:30:00 – 2025-11-08T16:30:00

Fin : 2025-11-08T09:30:00 – 2025-11-08T16:30:00

Tchili Easy Learning & FC Collex-Bossy unissent leurs forces pour te proposer une journée de découvertes sportives exceptionnelle dans le cadre de « GE-visIci, SaMeDi« .

Au programme: Initiation au Futsal &Jeux-Escalade+ Exploration verticale!

Accessible aux 7-16 ans vivant dans le canton de Genève, sur inscription, places limites. La moitié des places est destinée à des participant.e.s qui apprennent le français, l’autre à des francophones.

Les activités sont inclusives. Il est néanmoins nécessaire de contacter l’association avant l’inscription pour discuter des aménagements possibles.

Le matériel technique est prêté (chaussons, baudriers)

Rdv au CO de Montbrillant, une partie de l’activité se déroule au C.O, l’autre en plein air à proximité. En cas de mauvais temps, l’ensemble des activités auront lieu à l’intérieur.

Plus d’informations sur l’activité et le programme

Cette excursion fait partie du programme GE-visIci. Ce programme facilite l’apprentissage du français et l’intégration par le sport. Les activités sont ouvertes aux francophones et non-francophones afin de promouvoir les échanges. En plus des excursions & découvertes sportives le week-end, ce programme propose des cours hebdomadaires de français, des cours d’escalade et des camps pendant les vacances scolaires. Il est soutenu par la République et le canton de Genève

C.O de Montbrillant.(Salle de gym A. Entresol /Mur d’escalade) rue de Montbrillant 29, 1201 Genève Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève [{« type »: « phone », « value »: « 0041782327478 »}, {« type »: « email », « value »: « inscriptions+oa@tchili.ch »}, {« type »: « link », « value »: « https://tchili.ch/futsal-grimpe »}] [{« link »: « https://book.tchili.ch/en/activite/ge-visici-samedi-sports-excursion-and-discovery-for-kids-and-teens-1st-semester-2025-2026-3/ »}, {« link »: « https://book.tchili.ch/en/activity/ge-visicis-samedi-sports-excursions-and-discoveries-for-kids-and-teens-1st-semester-2025-26/?attribute_dates=8-nov-25 »}, {« link »: « https://book.tchili.ch/fr/activite/ge-visici-samedi-excursion-et-decouverte-sportive-enfants-et-ados-1er-semestre-2025-2026-3/ »}]

Le 8 novembre de 9h30 à 16h30 Tchili Easy Learning & FC Collex-Bossy te proposent une découverte sportive Futsal et Escalade, 7-16 ans, en groupes mixtes parlant ou non le français, CO Montbrillant

©KB Tchili, photos de KB pour Tchili et DF pour FC-Collex-Bossy