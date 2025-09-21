Geek & Chill Festival à Méry-sur-Seine Méry-sur-Seine

Geek & Chill Festival à Méry-sur-Seine

dimanche 21 septembre 2025.

Salle des fêtes Méry-sur-Seine Aube

Tarif : – –

Date et horaire :
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :
2025-09-21

Le dimanche 21 septembre 2025 à 10h
Au programme du Geek & Chill Festival
– Bar à jeux
– Jeux de figurines
– Jeux de société
– Jeux de cartes
– Gaming et Rétrogaming
– Impression 3D
– Vente de jeux
– Petite restauration
– Animations

Organisation par « Studio Asgard »   .

Salle des fêtes Méry-sur-Seine 10170 Aube Grand Est +33 6 48 36 62 78 

