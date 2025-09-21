Geek & Chill Festival à Méry-sur-Seine Méry-sur-Seine

Geek & Chill Festival à Méry-sur-Seine Méry-sur-Seine dimanche 21 septembre 2025.

Geek & Chill Festival à Méry-sur-Seine

Salle des fêtes Méry-sur-Seine Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Le dimanche 21 septembre 2025 à 10h

Au programme du Geek & Chill Festival

– Bar à jeux

– Jeux de figurines

– Jeux de société

– Jeux de cartes

– Gaming et Rétrogaming

– Impression 3D

– Vente de jeux

– Petite restauration

– Animations

Organisation par « Studio Asgard » .

Salle des fêtes Méry-sur-Seine 10170 Aube Grand Est +33 6 48 36 62 78

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Geek & Chill Festival à Méry-sur-Seine Méry-sur-Seine a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise