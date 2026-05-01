Chalindrey

Geek Collector

Salle Perrot Chalindrey Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Tout public

Brocante 100% geek, cartes pokémon, figurines, jeux vidéo, Tcg, jouets, artisanat.

Geek collector est l’occasion rêvée de dénicher des trouvailles et de faire de bonnes affaires. .

Salle Perrot Chalindrey 52600 Haute-Marne Grand Est +33 6 01 75 67 25 contact@pixel-prod.fr

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English :

L’événement Geek Collector Chalindrey a été mis à jour le 2026-05-06 par Antenne du Pays de Langres