Geek Collector Chalindrey
Geek Collector Chalindrey jeudi 14 mai 2026.
Chalindrey
Geek Collector
Salle Perrot Chalindrey Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Tout public
Brocante 100% geek, cartes pokémon, figurines, jeux vidéo, Tcg, jouets, artisanat.
Geek collector est l’occasion rêvée de dénicher des trouvailles et de faire de bonnes affaires. .
Salle Perrot Chalindrey 52600 Haute-Marne Grand Est +33 6 01 75 67 25 contact@pixel-prod.fr
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English :
L’événement Geek Collector Chalindrey a été mis à jour le 2026-05-06 par Antenne du Pays de Langres