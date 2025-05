Geek Collector – Charleville-Mézières, 1 juin 2025 07:00, Charleville-Mézières.

Ardennes

Geek Collector 75 Forest Avenue Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-01

fin : 2025-06-01

Date(s) :

2025-06-01

Après Beaune et Mâcon, c’est à Charleville-Mézières que le salon Geek Collector s’invite. Ce 1er juin 2025 se réunissent plusieurs boutiques spécialisées en jeux vidéos, figurines, jeux de société, cartes de collection et bien d’autres encore. Le salon met aussi en avant des illustrateurs de talents ou encore des créateurs de magnifiques objets artisanaux !Billetterie

.

75 Forest Avenue

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 6 01 75 67 25 contact@pixel-prod.fr

English :

After Beaune and Mâcon, Charleville-Mézières is the venue for Geek Collector. On June 1, 2025, a number of stores specializing in video games, figurines, board games, trading cards and much more will be present. The show also features talented illustrators and designers of magnificent handcrafted objects!

German :

Nach Beaune und Mâcon findet die Geek Collector-Messe nun in Charleville-Mézières statt. Am 1. Juni 2025 treffen sich mehrere Geschäfte, die sich auf Videospiele, Figuren, Brettspiele, Sammelkarten und vieles mehr spezialisiert haben. Die Messe stellt auch talentierte Illustratoren oder Designer von wunderschönen handgefertigten Objekten in den Vordergrund!Eintrittskarten

Italiano :

Dopo Beaune e Mâcon, Charleville-Mézières è la sede di Geek Collector. Il 1° giugno 2025 si riuniranno numerosi negozi specializzati in videogiochi, figurine, giochi da tavolo, carte da collezione e molto altro ancora. La mostra presenta anche illustratori di talento e designer di magnifici oggetti artigianali!

Espanol :

Después de Beaune y Mâcon, Charleville-Mézières es la sede de Geek Collector. El 1 de junio de 2025 se darán cita numerosas tiendas especializadas en videojuegos, figuritas, juegos de mesa, cartas coleccionables y mucho más. El salón también contará con la presencia de talentosos ilustradores y diseñadores de magníficos objetos artesanales

L’événement Geek Collector Charleville-Mézières a été mis à jour le 2025-05-22 par Ardennes Tourisme