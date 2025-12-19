Geek Collector

Quai de l’Ill Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-04 09:00:00

fin : 2026-01-04 17:00:00

Date(s) :

2026-01-04

Nouveau salon des geeks collectionneurs avec des exposants venus de toute la France et un grand espace retrogaming en libre accès

Nouveau salon des geeks collectionneurs à Sélestat !

Découvrez des exposants venus de toute la France

Jeux vidéos

Figurines

Cartes de collection

Jouets

Répliques d’armes

Posters

Mangas

Produits dérivés

Et un grand espace retrogaming en libre accès !

Toutes les infos sont sur l’affiche et www.geekcollector.fr .

Quai de l’Ill Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 59 22 47 78 exposants@pixel-prod.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

New show for geek collectors, with exhibitors from all over France and a large free-access retrogaming area

L’événement Geek Collector Sélestat a été mis à jour le 2025-12-19 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme