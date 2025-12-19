Geek Collector Sélestat
Geek Collector Sélestat dimanche 4 janvier 2026.
Geek Collector
Quai de l’Ill Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-01-04 09:00:00
fin : 2026-01-04 17:00:00
Date(s) :
2026-01-04
Nouveau salon des geeks collectionneurs avec des exposants venus de toute la France et un grand espace retrogaming en libre accès
Nouveau salon des geeks collectionneurs à Sélestat !
Découvrez des exposants venus de toute la France
Jeux vidéos
Figurines
Cartes de collection
Jouets
Répliques d’armes
Posters
Mangas
Produits dérivés
Et un grand espace retrogaming en libre accès !
Toutes les infos sont sur l’affiche et www.geekcollector.fr .
Quai de l’Ill Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 59 22 47 78 exposants@pixel-prod.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
New show for geek collectors, with exhibitors from all over France and a large free-access retrogaming area
L’événement Geek Collector Sélestat a été mis à jour le 2025-12-19 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme