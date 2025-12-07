GEEK DAYS LILLE WINTER – PASS 1 JOUR – GEEK DAYS LILLE WINTER – 1 JOUR – Lille Grand Palais Lille

GEEK DAYS LILLE WINTER – PASS 1 JOUR – GEEK DAYS LILLE WINTER – 1 JOUR Début : 2025-12-07 à 23:59. Tarif : – euros.

GEEK DAYS LILLE WINTER – PASS 1 JOURBillet valable pour une personne, 1 jour uniquement, le 6 ou 7 décembre 2025Cette édition a pour thème le jeu phénomène Clair-Obscur, n’hésitez pas à sortir votre plus belle marinière !L’événement incontournable rassemblant une multitude d’univers autour de la culture Geek.Rejoignez tous les passionnés de jeux vidéo, de manga, de pop culture…Rencontrez vos streamers, vos YouTubers, vos acteurs favoris et venez tester toutes les animations : escape game, réalité virtuelle, tournois de jeux vidéo, concours de cosplay, jeux de société, animations sur scène…Horaires : Le samedi : de 10:00 à 19:00 sans interruption.Le dimanche : de 10:00 à 18:00 sans interruption.Vestiaires :Vestiaires payants (2€ sur place) Toute sortie est définitive.

Lille Grand Palais 1, boulevard des Cités-Unies 59000 Lille 59